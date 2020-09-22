لبنان | جعجع لدياب: ليس مقبولاً ترك الأمور على غاربها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “دولة الرئيس حسان دياب ووزراء حكومته المحترمين… ما زلتم أنتم المسؤولون حتى تشكيل حكومة جديدة”. وأضاف عبر “تويتر”: “ليس مقبولاً ترك الأمور على غاربها بحجة أن حكومتكم حكومة مستقيلة”.

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