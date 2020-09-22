لبنان | محاضر ضبط بحق ملاحم ومحلين لبيع الفروج مخالفين جنوباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

تابعت مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها على محال اللحوم والفروج والسوبر ماركت بهدف التثبت من بيعهم السلع بحسب القرار الذي وضعته وزارتي الاقتصاد الزراعة .

وجال في هذا الاطار مراقبو المصلحة صباح اليوم بمؤازرة عناصر من شرطة بلدية صيدا ومندوب من وزارة الزراعة، على 8 محال منها 4 ملاحم و3 لبيع الفروج والبيض وسوبرماركت في احياء الدلاعة ونتاشا سعد والحج حافظ في صيدا.

وتم بنتيحتها تسطير محضر ضبط بحق ملحمة لمخالفتها الشروط الصحية بعدالكشف على كمية 14 كيلو من اللحوم فيها لناحية لونها ورائحتها وقوامها التي عرضت على الطبيب البيطري في مسلخ صيدا، وأعلن بعد فحصها عدم صلاحيتها بسبب فسادها، وجرى على الأثر تلفها في حضور المراقبين ومندوب الزراعة وشرطة البلدية .

كذلك سطر المراقبون 4 محاضر ضبط بحق ملحمتين ومحلين لبيع الفروج لمخالفتهم لائحة اسعار البيع التي وضعت من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة .