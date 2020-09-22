لبنان | توقف مستشفى دار الحكمة عن استقبال المرضى

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مستشفى
توقف مستشفى “دار الحكمة” في وادي الصفا- بعلبك عن استقبال المرضى، كما توقف العمل في أقسام الطوارئ والمختبر وتصوير الأشعة كافة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تعرض الطبيب المناوب والكادر التمريضي في قسم الطوارئ للاعتداء بالضرب من قبل ذوي جريح نقل إليها للمعالجة ليل الأحد الماضي.
فيما واصل المستشفى دوره في تقديم الخدمات والمعالجة للمرضى الموجودين في أجنحتها.
ورفعت لافتة باسم إدارة المستشفى عند المدخل، أعلنت فيها عن “توقف إستقبال جميع المرضى حتى إشعار آخر، بسبب الاعتداء السافر على الكادر الطبي والتمريضي من قبل بعض الأفراد والعصابات الخارجة على القانون”.
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