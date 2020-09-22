لبنان | قوى الأمن: أرقام صادمة في عدد شكاوى جرائم الإبتزاز الجنسي خلال شهر آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت الإحصاءات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ارتفاعاً كبيراً وخطيراً خلال الشّهر المنصرم من العام الحالي، في عدد شكاوى الابتزاز الجنسي الواردة –حصراً- عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، وعبر خدمة “بلّغ” على موقعها الإلكتروني.

وكانت الأرقام صادمة:

-/47/ شكوى خلال شهر تموز.

-/96/ شكوى خلال شهر آب.

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مسجّلةً بذلك زيادةً بنسبة 104.25%

وقد بَلَغَ عدد الموقوفين في هذه الجرائم من مطلع العام الحالي وحتّى تاريخه /133/ موقوفاً.

بناءً عليه، تذكّر هذه المديرية العامة بطلبها المتكرر من المواطنين الكرام، عدم أخذ صورٍ فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق تحت أي ظرفٍ من الظروف، أو قبول دعوة أشخاص أو حساباتٍ مجهولة، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قِبَل الآخرين.

كما تطلب عدم الخضوع لطلبات المبتزّين، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات عبر صفحتها على تطبيق “فيسبوك” (lebsif)، أو من خلال خدمة (بلّغ) على موقعها الإلكتروني (http://isf.gov.lb/en/report) أو تقديم شكوى لدى النّيابة العامة الاستئنافيّة المختصّة. أو لتقديم المساعدة، الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293/01