لبنان | خلية الأزمة في الضنية: 18 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 8 ثواني

اعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن “تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينة من المشتبه بهم، والمخالطين لمصابين، في مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة سير”.

وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء كالتالي: السفيرة 7، نمرين 3، سير 2، بخعون 2، وإصابة واحدة في كل من المنية وقرصيتا وكفربنين وبقرصونا.

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وناشدت خلية الأزمة المواطنين “التزام بالتدابير الوقائية والصحية الضرورية، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم”.

في سياق متصل، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه “ولو طبقت الإرشادات المطروحة من قبل الوزارات المعنية والتزم المواطنون الإجراءات، لما كنا وصلنا لهذه المرحلة”.

وايد عراجي في حديث إذاعي “الاقفال التام لأسبوعين لالتقاط الأنفاس، شرط التطبيق التام والجدي للاجراءات والحزم في التعاطي مع المخالفين، فعدم التزام الإجراءات سيؤدي بالبلد الى مكان غير مطمئن بتاتا”، مجددا التحذير “من أن القطاع الاستشفائي والصحي قد يصل الى مكان لا يمكنه استيعاب الحالات الخطيرة”.

وشدد “على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأننا في وضع صحي غير مريح”. في السياق عينه، دخل منذ يومين لبنان في الألفية الأولى في عدد الإصابات بفيروس كورونا ما ينذر بالخطر الكبير الذي قد يطرق أبواب اللبنانيين.