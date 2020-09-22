لبنان | ماذا قصد عون بكلمة “جهنّم”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 6 دقائق

أكّدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون للـLBCI أن ما من شيء جديد في تطورات الملف الحكومي وهناك رصد لردود الفعل على طرح الرئيس عون خلال 24 ساعة بانتظار الخطوة التالية.

وقالت المصادر: “اقتراح عون يفتح الباب امام حل، اذا كانوا يريدون فعلا حلاً، وحتى الآن لم تظهر ردود الفعل باستثناء بعض الاوساط التي لا يمكن اعتبارها موقفاً رسمياً”.

وأضافت أنّ من ركّز على عبارة “جهنم” يريد حرف الانظار عن الطرح الجدي الذي قدمه رئيس الجمهورية واهميته، وذلك للتركيز على الشكليات فقط، موضحة أنّ كلمة “جهنم” قصد بها الانهيار وهو تعبير يستعمل عادة للقول اننا ذاهبون للأسوأ.

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وعن التقاء مبادرة عون مع طرح التيار الوطني الحر، شدّدت المصادر على أنّ هذا موقف رئيس الجمهورية وهو طرح يراوده منذ بدء ازمة التأليف وتقدم فيه من باب حرصه على تشكيل الحكومة ولا شيء يمنع من أن يلتقي معه طرف بطرح مشابه.

ونفت المصادر أي اجتماع أمس بين النائب جبران باسيل والرئيس عون قبل مؤتمر الأخير، لافتة إلى أنّه لم يسجل اي اتصال من الرئيس المكلّف برئيس الجمهورية بعد اصدار بيانه الصباحي أمس.

من جهة أخرى، وردًا على الكلام عن زيارة مرتقبة لموفد فرنسي، قالت مصادر بعبدا: “سمعنا هكذا كلام ولكن الدوائر الرسمية لم تتبلغ شيئا في هذا الاطار”.

وكان الرئيس عون قد اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.