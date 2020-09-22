- 1/2
- 2/2
البقاع الغربي
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
– سمير غازي العيداوي (مواليد عام 1988، لبناني) الذي غادر بتاريخ 5-9-2020 منزل ذويه الكائن في بلدة حوش النبي البقاعية إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات عقلية.
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة طليا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 345199/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
ملاحظة: الصورة في بريدكم الإلكتروني.
www.isf.gov.lb
https:// www.facebook.com /lebisf
https:// www.twitter.com /lebisf
https:// www.instagram.com /lebisf
https: www.youtube.com/user/lebisf
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – سمير غازي العيداوي مفقود في بلدة حوش النبي البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.