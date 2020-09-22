لبنان | عراجي: الاقفال التام لأسبوعين لالتقاط الأنفاس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 7 ثواني

رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه “ولو طبقت الإرشادات المطروحة من قبل الوزارات المعنية والتزم المواطنون الإجراءات، لما كنا وصلنا لهذه المرحلة”.

وايد عراجي في حديث إذاعي “الاقفال التام لأسبوعين لالتقاط الأنفاس، شرط التطبيق التام والجدي للاجراءات والحزم في التعاطي مع المخالفين، فعدم التزام الإجراءات سيؤدي بالبلد الى مكان غير مطمئن بتاتا”، مجددا التحذير “من أن القطاع الاستشفائي والصحي قد يصل الى مكان لا يمكنه استيعاب الحالات الخطيرة”.

وشدد “على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأننا في وضع صحي غير مريح”. في السياق عينه، دخل منذ يومين لبنان في الألفية الأولى في عدد الإصابات بفيروس كورونا ما ينذر بالخطر الكبير الذي قد يطرق أبواب اللبنانيين.

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توازياً، أيّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإقفال التام لمدة محددة لخفض عدد الإصابات لأن الأمور تجاوزت خط الخطر.

اعتبر حسن، في حديث تلفزيوني أمس، أن السبب الأول والأخير في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو الإستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات.

وشدد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الإلتزام بالضوابط والإجراءات.

وأوضح حسن أن التوصيات التي تقدمها الوزارة تنطلق من بعدها الطبي والصحي، قائلاً: “نتفهم حاجة الناس إلى العيش لكن لا مفاضلة بين الصحة والعيش”، مضيفاً: “لا أحد يموت من الجوع لكن يموت من كورونا”.