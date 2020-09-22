لبنان | عون: ساعدونا في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان وهو من الدول ال50 التي شاركت في تأسيس الأمم المتحدة، ومن الذين ساهموا في وضع وصياغة شرعة حقوق الانسان، يغتنمها مناسبة لإعادة التأكيد على تعلقه بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وميثاقها، وبما تطمح اليه من أهداف نبيلة.

وقال الرئيس عون بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة: “تطرّق الاعلان الذي توافقنا عليه جميعاً لكي يصدر عن هذه المناسبة الى طموحات الأمم المتحدة وانجازاتها، وبعض خيبات الأمل من أحلام وآمال لم تتحقق مما يستدعي العمل على ادخال الاصلاحات على طريقة عمل هذه واعتبر أنه مما لا شك ان لبنان، وخلال الأزمات التي عصفت به، وجد في الأمم المتحدة عامل دعم للاستقرار عبر “اليونيفيل” وشريكاً في التنمية عبر أجهزتها العاملة.

وأشاد عون بما تقدمه المنظمة والدول من مساندة لمعالجة التداعيات الضخمة لانفجار بيروت والتعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية.

ودعا عون “العالم الى مساعدتنا في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين الى ديارهم لأن لبنان الذي يئن من وطأة الأزمات غير المسبوقة التي تثقل كاهله، لن يستطيع الاستمرار في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة الى عدد السكان.

ورأى أنه على الرغم من كل المعاناة، فإن لبنان الذي شارك في تأسيس الأمم المتحدة واتخذ قراراً بأن يشارك في قوات حفظ السلام والذي أطلق مبادرة لإنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” وحظيت بدعم الأمم المتحدة، يؤكد أن الصعوبات لن تثنيه عن متابعة دوره الايجابي على الصعيد الدولي.