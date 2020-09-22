لبنان | مليار ليرة من OMT لدعم 1000 عائلة متضررة من انفجار بيروت

OMT
أطلقت شركة “OMT” في بيان، تحت شعار “كلنا حدك يا بيروت” مبادرة بالتعاون مع “كاريتاس” لبنان لمساعدة 1000 عائلة من الأكثر حاجة وتضررا من انفجار مرفأ بيروت.
وأوضحت أنه “في المرحلة الأولى، تبرعت OMT بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية نقدا، لدعم 500 عائلة بقيمة مليون ليرة لكل عائلة من العائلات الأكثر حاجة من التي تضررت من انفجار بيروت.
وبحسب المسح الميداني لكاريتاس، زار فريق عمل مشترك بين كاريتاس وOMT العائلات، وقدم إليها الدعم.
وكمرحلة ثانية، كل تحويل داخل لبنان مع OMT Intra، ستتبرع OMT بـ 5000 ليرة لبنانية عن كل حوالة”.
وأكدت أن الحملة “مستمرة معكم لنصل الى المليار ليرة ولندعم معا 1000 عائلة”.
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