لبنان | خلية الأزمة في القبيات: للالتزام بأقصى درجات الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

ابلغت خلية الأزمة في القبيات الاهالي في بيان “بأن نتيجة فحص الـpcr للمهندسة “م. ط.ق” إيجابية بينما فحوصات المخالطين لها سلبية، وان المخالطين لها المباشرين في القبيات، سيلتزمون بالحجر الإحتياطي بالتنسيق مع الخلية، وان الاخيرة تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة علما بأنها تقوم بالحجر الصحي خارج القبيات”.

وذكرت الخلية أبناء البلدة “بالالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضرورين مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين، …) لدى الخروج من المنازل”.

كما ذكرت “بالخطين الساخنين للاتصال وهما: 70/703392 و 71/743192، سائلة الشفاء ودوام الصحة للجميع” واعدة “القيام بكل ما يلزم في سبيل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.

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يذكر أن وزارة الصحة العامة سجلت اليوم 10 وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن السبب الأول والأخير في إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو الإستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات.

وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة لا يزال قائم لكن نسبة الإلتزام والتطبيق متفاوتة، لافتاً إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشدداً على أن “الرقم اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء”.

وشدد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الإلتزام بالضوابط والإجراءات.