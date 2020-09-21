لبنان | بلدية القليعة: للالتزام بإجراءات الوقاية تحسباً لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 26 دقيقة

أعلنت بلدية القليعة في بيان، أن “ما كنا دائما نخشاه ونحذر منه قد حصل، واصبحت لدينا اصابات مثبتة بفيروس كورونا في بلدتنا”.

وتابع البيان: “من منطلق الحفاظ على سلامة كل فرد من ابناء البلدة، وعدم فقدان الأرواح الغالية، وقبل خروج الجائحة عن السيطرة، نتمنى عليكم الإلتزام التام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الإجتماعي والتعقيم المستمر، مع تصميم البلدية على التشدد في تطبيق هذه القواعد اذا لزم الأمر”.

يذكر أن وزارة الصحة العامة سجلت اليوم 10 وفيات و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن السبب الأول والأخير في إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو الإستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات.

وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة لا يزال قائم لكن نسبة الإلتزام والتطبيق متفاوتة، لافتاً إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشدداً على أن “الرقم اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء”.

وشدد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الإلتزام بالضوابط والإجراءات، موضحاً أن التوصيات التي تقدمها الوزارة تنطلق من بعدها الطبي والصحي، قائلاً: “نتفهم حاجة الناس إلى العيش لكن لا مفاضلة بين الصحة والعيش”، مضيفاً: “لا أحد يموت من الجوع لكن يموت من الكورونا”.