لبنان | اجراءات جديدة للركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 23 ايلول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت وزارة الاشغال العامة والنقل، والمديرية العامة للطيران، تعميماً الى شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار بيروت الدولي، حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداء من 23 ايلول 2020، واجراءات فحوص الـ PCR، والتعليمات التي يجب التقيد بها.

ولفتت الوزارة، في الععميم، إلى انه “يجب على كل الركاب الذين يصلون إلى لبنان، باستثناء الاطفال دون 12 سنة، أن يجروا فحص PCR في المختبرات المعتمدة من قبل سلطات الدول القادمين منها قبل 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الصول إلى لبنان”، منوهاً بأنه “على جميع الركاب الراغبين بالقدوم وجوبل تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة الكترونيا قبل الوصول إلى البلاد”.

كما تضمن التعميم توصيات للركاب القادمين من تركيا وسوريا والعراق وجميع الول الإفريقية، والركاب اللبنانيين والأجانب اذين سيقيمون في لبنان.

اجراءات جديدة للركاب القادمين للبنان ابتداء من 23 ايلول