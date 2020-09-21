لبنان | القاضي أبو سمرا يباشر تحقيقاته في حريق المرفأ غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

يباشر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا غداً الثلاثاء تحقيقاته الاستنطاقية في الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات المنطقة الحرة في مرفأ بيروت في 10 أيلول الحالي.

وأدى الى احتراق محتويات المستودع بالكامل من إطارات مطاطية وزيوت وبضائع، إضافة الى مساعدات غذائية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأنهت الشرطة العسكرية، بإشارة من النيابة العامة العسكرية، التحقيقات الأولية مع 21 شخصاً على علاقة بأعمال الصيانة التي كانت تجري في المستودع المشار اليه والمجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من آب.

يشار الى أن التحقيقات الأولية لم تؤكد، لغاية تاريخه، وجود ترابط بين الحريق والإنفجار، لذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة بدلاً من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، علماً أنه في حال توافر معطيات لدى قاضي التحقيق تُثبت وجود ترابط بينهما، عندها يُحال الملف مجدداً الى القاضي صوان تبعاً للصلاحية، ويُضم الى الملف الأساسي.

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ونشب حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت تصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.

وأفاد الجيش عبر “تويتر” أنه اندلع الحريق الخميس 10 أيلول في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في المرفأ.

وقال مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي إن الحريق وقع في مبنى، توجد فيه براميل زيوت للقلي ودواليب كاوتشوك تابعة لشركة مستوردة.

وأوضح أن الحريق “بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثاني، من المبكر أن نعرف بعد”.