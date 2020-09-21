لبنان | #رايحين_عجهنم… هاشتاغ يجتاح “تويتر” بعد اجابة عون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2020 8:09 مساءً

“#رايحين_عجهنم”… هاشتاغ اصبح ترنداً على موقع “تويتر”، بعد اجابة رئيس الجمهورية ميشال عون على سؤال احد الصحفيين خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، حيث كان السؤال إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، فرد عون “طبعا على جهنم”.

بين التعليقات الغاضبة والساخرة والمنتقدة للأوضاع اللبنانية والسلطة الحاكمة تمحورت التغريدات، منهم من كتب “على رئاسة الجمهورية أن تخرج على الاعلام بتوضيح حول جواب فخامة الرئيس، #رايحين_عجهنم، وتصحيح وتصويب المعلومة وتعديلها الى أننا في #جهنم وليس بقدرتنا أن نكون أكثر فساداً”.

الاعلامي آلآن درغام كتب “لاول مرة الرئيس عون يصارح الشعب اللبناني ويقول لهم: #رايحين_عجهنم”

Advertisements

في حين كتب جاد شحرور من “سكايز” “معيب بحق موقع الرئاسة يلي عم يصير كانت بتنقضى بكلمة مكتوبة من المستشارين وبدون اسئلة صحافيين وخلص . #رايحين_عجهنم”.

و ” عم يقولوا #رايحين_عجهنم !!! عا اساس نحنا بالجنة… فخامتك نحنا بقعر جهنم اذا ما معك خبر”، كما كتبت احدى رواد “تويتر” #رايحين_عجهنم الرئيس عازمنا ع جهنم …. شو قولكن منروح معُه؟؟؟”.

ومن التعليقات الساخرة كذلك “-ماكرون بعد جمعة: شو يا الشباب ع شو اتفقتوا؟ نروح جهنم يا كبير ..تجي؟ #رايحين_عجهنم”، ومن ١١ شهر قلنا اللي ما عجبوا يهاجر هلقتني بلا مزح ما نحن وين عايشين أصلا ً #العهد_القوي #رايحين_عجهنم”

لم يصدم عون اللبنانيين بجوابه، كونهم يعيشون بالفعل في “جنهم” بسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، الا ان صدمتهم ان هذا الكلام صدر عن رئيس جمهورية لطالما تغنى بعهده و”انجازاته” على الرغم من ان البلد وصل الى قعر هاوية الازمات خلال حكمه.