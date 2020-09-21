لبنان | دل كول: الانتهاكات الاسرائيلية قد تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين البلدين

اليونيفيل
لفت رئيس بعثة ال”يونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول حول الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، الى ان “اليونيفيل سجلت في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من الانتهاكات الجوية الإسرائيلية”، مشيرا الى ان “الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وقد أدانها سابقا مجلس الأمن الدولي”.
اضاف: “لقد طلبت من الجيش الإسرائيلي التوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية”، ورأى أن “مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. كما انها تتعارض مع أهدافنا وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان”.
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