لبنان | اجتماع لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا انتهى فهل أوصى بالاقفال؟

كورونا- لبنان
انتهى اجتماع لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الذي انعقد بعد الظهر في السراي. وأفيد ان اللجنة لن توصي باقفال البلد لان هناك اجراءات عدة يمكن ان تطبقّها قبل الاقفال.
واشارت ال بي سي آي الى ان لجنة متابعة ملف كورونا ستوصي بالتشدد بتسطير محاضر ضبط بحق الافراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة.
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