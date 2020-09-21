لبنان | القاضي غسان عويدات يسير بالتحقيقات في شكاوى “الوطني الحر” و “القوات”

القوات تقدم شكوى ضد باسيل والتيار الوطني الحر يقدم شكوى ضد جعجع
تقدم حزب “القوات اللبنانية” بشكوى ضد النائب جبران باسيل ومجموعة من مناصري “التيار الوطني الحر”، بواسطة وكيلته المحامية اليان فخري، ناسبة لهم افتعال الإشكال الذي حصل الأسبوع الماضي في منطقة ميرنا الشالوحي قصدا مع الموكب المتوجه الى أحد المهرجانات، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وكان “التيار الوطني الحر” قد تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومجموعة من مناصري القوات على خلفية الإشكال المشار اليه، بحيث حضر المحامي ماجد بويز أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مؤكدا في إفادته “السير بالشكوى المعززة بالأدلة وعلى وجود تخطيط مسبق لافتعال الإشكال”.
وقد قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات السير بالتحقيقات في الشكويين للوصول الى ملاحقة المرتكبين.
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