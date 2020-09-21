لبنان | قيادة الجيش اللبناني تسلمت هبة مقدمة من “الهلال الأحمر الاماراتي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تسلمت قيادة الجيش اللبناني تسلمت هبة مقدمة من “الهلال الأحمر الاماراتي” في محطة المستوعبات في مرفأ بيروت الرصيف 16 في حضور ممثل عن سفير الامارات العربية المتحدة في بيروت طلال الظاهري وممثل عن قائد الجيش العماد جوزف عون.

بعد تسلمه الهبة، شكر ممثل قائد الجيش رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و”الهلال الأحمر الاماراتي” على المساعدات التي تقدم الى الشعب اللبناني في هذه الظروف.

إشارة إلى أن الهبة عبارة عن 80 مستوعبا بحجم 40 قدما تحتوي على البسة ومواد طبية وغذائية وايوائية نقلتها الباخرة “نوردولوك” وأفرغتها في محطة المستوعبات في مرفأ بيروت منذ يومين، وتهدف الى تقديم يد العون والمساعدة الى المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

بيان الجيش: ولاحقا، أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه، في بيان، أن “وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت مستمر. وفي هذا الإطار رست في مرفأ بيروت في تاريخ 19 / 9 /2020 باخرة محملة بحوالى 1155 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية مقدمة من الإمارات العربية المتحدة ــ الهلال الأحمر الإماراتي.