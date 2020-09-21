لبنان | إطلاق الكتب المدرسية الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

اطلق وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف جورج نهرا الكتب المدرسية الرقمية، معتبراً “ان هناك بقعة مضيئة تتجلّى بإنجاز النسخة الالكترونية من الكتاب المدرسي الوطني وهذه النسخة جاءت نتيجة جهود على مختلف المستويات فالمركز التربوي طوّر التطبيق لتحميل النسخة الالكترونية من هذا الكتاب والتطبيق مجانيّ”.

أضاف المجذوب: “نأمل أن تكون المرحلة المقبلة أكثر هدوءاً وسلاسة وإنتاجاً للمركز التربوي الذي يلعب دوراً مهماً في تحديث المناهج وتطويرها”، مشدداً “اننا أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا”.

واضاف: ” اذا كان الانتشار يستوجب التعلم عن بعد فقط فسنسير بهذا التوجه واذا تحسن الوضع الصحي سنمضي بالتعلم المدمج وفي الحالتين فان توفر الكتاب المدرسي بشكله الالكتروني سيشكل عنصراً داعماً للتعلم”.

وكان المجذوب قد اشار الى انه ” يمكن في مرحلة لاحقة جعل الكتاب تفاعلياً ما يتيح مجال التواصل والتفاعل بين المتعلم والمتعلمة والمعلم والمعلمة”.