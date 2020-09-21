لبنان | حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 19 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 5 حالات إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي: o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

o رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

o رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

o رحلة جدة : شركة MEA رقم 369 (جميعها سلبية)

o رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

o رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

o رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

o رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

o رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)

o رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)

o رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

o رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة واحدة إيجابية)

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