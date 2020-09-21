لبنان | إرتفاع اسعار الاستهلاك 3,61 في شهر آب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات إرتفاع اسعار الاستهلاك أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2020 سجل ارتفاعا وقدره 3,61 % بالنسبة لشهر تموز 2020. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: – ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2,37 % – ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,46 % – ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,29 % Advertisements – ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2,28 % – ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,11 % – ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 3,26 % وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2020 سجل ارتفاعا وقدره 120,03 % بالنسبة لشهر آب 2019. وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.

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