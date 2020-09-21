لبنان | وفاة مواطنة بأزمة قلبية وجريح خلال إشكال في بلدة يونين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 11:57 مساءً وفاة مواطنة وقع إشكال في بلدة يونين بين أفراد من عائلتي ال درة من جهة وال المقداد من جهة ثانية تطور إلى إطلاق نار متبادل ما أدى إلى وفاة المواطنة ح. درة جراء اصابتها بنوبة قلبية اثناء تواجدها في مكان الاشكال وجرح شاب من ال المقداد وذلك على خلفية مرور شاحنة ينهار منها الاتربة داخل البلدة. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادثة.

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