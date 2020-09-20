لبنان | نقابة المحامين تقفل أبوابها غدا في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس إقفال مبنى النقابة يوم غد الإثنين في 21/9/2020، بداعي التعقيم، وذلك تماشياً مع قرار إقفال قصر عدل طرابلس لتعقيمه وإجراء فحوصات Pcr لبعض الموظفين.

هذا ويتابع نقيب المحامين محمد المراد، نتيجة الفحص الثالث للمحامية التي شاركت في حلف اليمين يوم الخميس الماضي بتاريخ 17/9/2020، والتي كانت نتيجة فحصها الأول “إيجابية” ونتيجة فحصها الثاني “سلبية”، لإتخاذ القرار المناسب، في ضوء صدور نتيجة الفحص الثالث مساء اليوم، إن من ناحية إجراء الفحوصات لجميع من شارك في حلف اليمين، من أساتذة محامين، وموظفين، ومن ناحية إقفال دار النقابة لثلاثة أيام أخرى.