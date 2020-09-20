لبنان | نفاذ مادة البنزين في مدينة بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين البنزين نفاد مخزون مادة البنزين في مدينة بعلبك حيث رفعت معظم محطات المحروقات وقرى المنطقة خراطيمها، والعديد منها أقفل أبوابه، في حين يغيب الإلتزام بالتسعيرة الرسمية في عمليات بيع المازوت.

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