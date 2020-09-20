اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | نفاذ مادة البنزين في مدينة بعلبك

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين
البنزين

البنزين

نفاد مخزون مادة البنزين في مدينة بعلبك حيث رفعت معظم محطات المحروقات وقرى المنطقة خراطيمها، والعديد منها أقفل أبوابه، في حين يغيب الإلتزام بالتسعيرة الرسمية في عمليات بيع المازوت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نفاذ مادة البنزين في مدينة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا