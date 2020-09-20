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آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 3:20 مساءً
شاطئ الزوق
لا تزال قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين انطلقوا من طرابلس باتجاه قبرص بحثا عن حياة كريمة ، تتفاعل لا سيما بعد فقدان عدد منهم وعودة آخرين بعد أن وجدتهم قوات “يونيفل”.
وتم انتشال جثتين من المرجح أنهما تابعتين للمهاجرين في قارب “الموت ” إلى قبرص، حيث وجدت جثة قبالة شاطئ الصرفند وأخرى قبالة شاطئ الزوق.
وبعد انتشال الجثة التي وجدت قبالة شاطئ الزوق، عثر عناصر الإنقاذ البحري بعد فك الحزام المربوط على الجثة على رسالة او رسائل مكتوبة ويُعتقد أن ركاب القارب هم من كتبوها لطلب النجدة والإبلاغ أن الزورق مقطوع شرق قبرص.
وبحسب ما هو مكتوب في الرسالة فإن القارب يحمل ٥٠ شخصاً على متنه وقد توفي طفلان حديثا الولادة بسبب نقص الغذاء.
الرسالة التي وجدت مع الجثة
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: رسالة مكتوبة وجدت مع جثة قبالة شاطئ الزوق تعود لـركاب رحلة الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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