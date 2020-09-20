لبنان | غرفة إدارة الكوارث تعلن عن عدد المفقودين في انفجار المرفأ حتى الآن

انفجار مرفأ بيروت
أوضح تقرير ” غرفة إدارة الكوارث” التابعة لرئاسة الحكومة بشأن انفجار مرفأ بيروت الى أنه ” تم الإبلاغ حتى الآن عن 9 أشخاص في عداد المفقودين، 3 لبنانيين ، 5 سوريين ومصري واحد”.
وأشار الى أنه “تم تقييم 96٪ (24657) من المنازل في المناطق المتضررة ، وترميم 808 ، و 72 تم إخلاؤها ، واستقرار 17 و 658 قيد الترميم”.
ولفت الى أنه “تم الوصول إلى أكثر من 1110 أسرة بمساعدة نقدية متعددة الأغراض عبر ثلاثة أحياء متضررة”، كما “تم توزيع 66،929 (18،800 جديد) من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للأكل من خلال غرفة الطوارئ الأمامية (FER) في المنطقة المتضررة بالتعاون مع 33 منظمة غير حكومية”.
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