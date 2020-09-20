لبنان | بالصورة: العثور على جثة مقابل شاطىء الزوق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

عملت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة مقابل شاطئ الزوق. ولم يتم التعرف على الجثة حتى اللحظة.

ومنذ بعض الوقت عثر احد صيادي الاسماك في الصرفندعلى جثة طافيه على سطح الماء قبالة أوتيل المونس فسارع لابلاغ القوى الأمنية حيث حضرت الى المكان دوريه من بحرية الجيش اللبناني وعملت على نقل الجثه الى احد مراكز الجيش في المنطقه تمهيدا لنقلها الى مستشفى علاء الدين في الصرفند. الى المكان.

وقبل يومين انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني جثة رجل من مقابل الشاطئ في السعديات-الشوف قضى في رحلة الهجرة إلى قبرص .