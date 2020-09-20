لبنان | بكمين محكم.. شعبة المعلومات توقف سارق في النبطية

توقيف سارق في النبطية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم على اختلاف أنواعها، وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد ورود عدّة شكاوى إليها من مواطنين في مدينة النبطية، حول قيام شخص مجهول الهوية بمحاولة الدخول الى المنازل -بواسطة الكسر والخلع- بهدف تنفيذ عمليات سرقة، كان آخرها بتاريخ 17-9-2020.
على الأثر، كثّفت الشعبة دورياتها في الأماكن التي تعرّضت للسرقة ومحاولات السرقة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت هذه الدوريات من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:
-ع. ب. أ. (مواليد العام 1994، سوري)
بتاريخ 17-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في مدينة النبطية، نتج عنه توقيف المذكور. كذلك جرى ضبط الدراجة الآلية والأدوات التي يستخدمها في خلال تنفيذ عملياته.
بتفتيش منزله، ضُبط أموال مسروقة من داخل أحد المنازل في النبطية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه كان يراقب المنازل من خلال التجوّل في مدينة النبطية، ثم يدخلها بواسطة الكسر والخلع، بهدف السرقة. كذلك اعترف أن المبلغ المضبوط في منزله هو نتيجة آخر عملية سرقة قام بها.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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