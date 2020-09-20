لبنان | جان عبيد: على الدولة أو ما تبقّى من سلطتها ان تضع حداً لهذا الزحف من لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 2:01 مساءً

رأى الوزير السابق النائب جان عبيد أنه على الدولة أو ما تبقّى من سلطتها ومسؤوليها وموظفيها ان تضع حداً لهذا الزحف في البر والبحر، خاصة في الشمال، وان توقف هذا الغزو المتصاعد من شواطىء لبنان ومناطقه نحو فناء أو إفناء الهاربين من لبنان، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

واعتبرفي بيان، أنه اذا لم تكن قادرة على ان تهبهم الحياة الكريمة، فعلى الأقل فلتوقف وهبهم للموت الأكيد والذليل.

وقال عبيد: ” لم نشهد قبل اليوم مثل هذا الغزو، لخطر الإفناء والفناء والموت والزوال ، وبلا مسؤولية من مسؤول أو حساب من محاسب.”

وأضاف: ” بالله عليكم بادروا، قرّروا، استنفروا قبل فوات الأوان على ما تبقى من اثر للحياة والإنسان في لبنان. بعدها لا قيمة للحياة والحياء ولا لأية قيمة أخرى.”