جثة جديدة مقابل الصرفند
أفادت معلومات متداولة عن العثور على جثة في البحر قبالة الصرفند يعتقد انها تعود لأحد ركاب قارب الهجرة، وتوجهت القوى الأمنية الى المكان.
وفي التفاصيل ان احد صيادي الاسماك في الصرفند عثر على جثة طافيه على سطح الماء قبالة أوتيل المونس فسارع لابلاغ القوى الأمنية حيث حضرت الى المكان دوريه من بحرية الجيش اللبناني وعملت على نقل الجثه الى احد مراكز الجيش في المنطقه تمهيدا لنقلها الى مستشفى علاء الدين في الصرفند.
وقبل يومين انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني جثة رجل من مقابل الشاطئ في السعديات-الشوف.
وكانت تعود لـ م. ح. مواليد ١٩٩٦ من طرابلس وهو احد الاشخاص الذين قضوا خلال الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | العثور على جثة يُعتقد أنها من قارب الموت عائمة في البحر قبالة الصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.