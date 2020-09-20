لبنان | العثور على جثة يُعتقد أنها من قارب الموت عائمة في البحر قبالة الصرفند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 5 دقائق

أفادت معلومات متداولة عن العثور على جثة في البحر قبالة الصرفند يعتقد انها تعود لأحد ركاب قارب الهجرة، وتوجهت القوى الأمنية الى المكان.

وفي التفاصيل ان احد صيادي الاسماك في الصرفند عثر على جثة طافيه على سطح الماء قبالة أوتيل المونس فسارع لابلاغ القوى الأمنية حيث حضرت الى المكان دوريه من بحرية الجيش اللبناني وعملت على نقل الجثه الى احد مراكز الجيش في المنطقه تمهيدا لنقلها الى مستشفى علاء الدين في الصرفند.

وقبل يومين انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني جثة رجل من مقابل الشاطئ في السعديات-الشوف.

وكانت تعود لـ م. ح. مواليد ١٩٩٦ من طرابلس وهو احد الاشخاص الذين قضوا خلال الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص.