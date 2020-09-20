لبنان | اعتبارا من يوم غد .. ربطة الخبز 100 غرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات أصحاب المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم أن الافران ستبدا اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة وزيادة وزن ربطة الخبز 100 غرام لتصبح 1000 غرام بدلا من 900 غرام .

واشار ابراهيم الى أن “سعر طن الطحين المسلم أرض الفرن 487 ألف ليرة لبنانية، على أن يتم تأمين الخميرة والسكر بالاسعار المدعومة باعتبارها عناصر أساسية في هذه الكلفة وفقا للاتفاق.

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وأكد أن “الافران ملتزمة بهذا الاتفاق لمدة 62 يوما بدءا من يوم الاثنين 21 أيلول.

ودعا جميع الافران الى “التزام هذا الاتفاق رغم الصعوبات التي يواجهها بعض أصحاب الافران في تأمين الخميرة والسكر بالسعر المدعوم، الامر الذي سيكبدهم خسائر مالية خلال هذه الفترة”.

وشدد ابراهيم على وزارة الاقتصاد والتجارة “العمل على دعم الخميرة والسكر لتصل الى كل الافران بما يسهل تطبيق الاتفاق”.