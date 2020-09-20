لبنان | اعتبارا من يوم غد .. ربطة الخبز 100 غرام

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ربطة الخبز 100 غرام اعتبارا من غد
أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات أصحاب المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم أن الافران ستبدا اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة وزيادة وزن ربطة الخبز 100 غرام لتصبح 1000 غرام بدلا من 900 غرام .
واشار ابراهيم الى أن “سعر طن الطحين المسلم أرض الفرن 487 ألف ليرة لبنانية، على أن يتم تأمين الخميرة والسكر بالاسعار المدعومة باعتبارها عناصر أساسية في هذه الكلفة وفقا للاتفاق.
وأكد أن “الافران ملتزمة بهذا الاتفاق لمدة 62 يوما بدءا من يوم الاثنين 21 أيلول.
ودعا جميع الافران الى “التزام هذا الاتفاق رغم الصعوبات التي يواجهها بعض أصحاب الافران في تأمين الخميرة والسكر بالسعر المدعوم، الامر الذي سيكبدهم خسائر مالية خلال هذه الفترة”.
وشدد ابراهيم على وزارة الاقتصاد والتجارة “العمل على دعم الخميرة والسكر لتصل الى كل الافران بما يسهل تطبيق الاتفاق”.
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