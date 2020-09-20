لبنان | كورونا في لبنان.. 82 حالة إيجابية جديدة في طرابلس وحالة وفاة في قضاء الضنية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، تسجيل 82 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وناشدت الخلية المواطنين وجوب “التقيد بارشادات وزارة الصحة العامة، لناحية الزامية ارتداء الكمامات، و غسيل اليدين المستمر، والتباعد الاجتماعي”.

كما شددت على المصابين “وجوب التزام الحجر منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية”.

وأشارت الخلية في نشرتها الى أنه حتى اليوم تم تسجيل ما يلي: العدد الاجمالي للاصابات: 2290

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– حالات الشفاء : 1332

– الحالات الايجابية الناشطة: 926

– حالات الوفاة : 32

وفي الضنية شمالاً، أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في بلدة بقرصونا، هي الوفاة التاسعة في المنطقة بالفيروس منذ تسجيل أول وفاة بسببه في بلدة سير في 22 نيسان الماضي.

كما سجلت إصابتان جديدتان بالفيروس، الأولى في بلدة إيزال والثانية في بلدة مراح السراج.

وناشدت خلية الأزمة المواطنين “التزام التدابير الصحية والوقائية الضرورية حفاظا على سلامتهم”.