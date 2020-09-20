لبنان | قوى الأمن تنشر صورة موقوف في مفرزة الضاحية يحتال على زبائنه بدولارات مزورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 6 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

من خلال التوسّع بالتحقيق مع الموقوف: ح. ي. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني) لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 17-9-2020، بجرم سرقة بطريقة احتيالية، عن طريق إيهام ضحاياه بتصريف عملة أميركية، اعترف أنه كان يقوم بتسليمهم دولارات مزيّفة مقابل العملة اللبنانية، أو يسرق أموالهم بطريقة احتيالية ويتوارى عن الأنظار. كذلك تعرّفت إليه إحدى المواطنات التي وقعت ضحيّته.

بمداهمة منزله في بلدة بشامون، ضُبط مبلغ مالي وقدره /110/ ملايين ليرة لبنانية و/3/ بنادق حربية، وعدد من الخطوط الخلوية مسبقة الدفع.

Advertisements

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن – الاوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.