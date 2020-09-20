لبنان | زغرتا تسجل 10 حالات إيجابية.. وإصابة جديدة في بلدية كوسبا

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تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
زغرتا: 2
ارده : 3
اهدن : 2
كفرشخنا: 1
مرياطة : 1
العيرونية: 1
وجددت الخلية التأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصاً لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.
وفي كوسبا، اعلنت البلدية في بيان عن “تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بعد صدور نتيجة فحص الـ PCR لاحدى السيدات”.
وطلبت البلدية من “المخالطين للحالات الإيجابية في البلدة الحجر المنزلي لمدة 10 أيام حتى ولو أجروا فحص الـ PCR، تحت طائلة تسطير محضر ضبط في حق المخالفين”.
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