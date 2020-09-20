لبنان | أزمة في قطاع الدواجن بين التجار وأصحاب المزارع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

ناشد تجار الدواجن وأصحاب ​محلات​ ​الدجاج​ و​المسالخ​ المعنيين إيجاد حل للأزمة التي يمرون بها بسبب إمتناع بعض أصحاب المزارع من تسليم الدجاج للتجار بذريعة أنهم غير قادرين على الالتزام بالتسعيرة الأخيرة.

وأكد التجار وأصحاب محلات الدجاج والمسالخ انهم غير قادرين على تأمين لقمة العيش بسبب تعطل مصالحهم واقفالها، مشددين على انه “كنا قد التزمنا الصمت لعدم وجود ضمان صحي لأصحاب ​المهن الحرة​،ولكننا لا نستطيع بعد اليوم أن نسمع صراخ أطفالنا جوعاً ونسكت ولا نستطيع أن نؤمن لهم ثمن داوء وغذاء”.

ولفتوا في بيان لهم الى ان “ما نستطيع القيام به هو التحرك والتصعيد وافتراش الشارع نحن واطفالنا امام من تسبب باقفال مصدر ارزاقنا”.