لبنان | توقعات الطقس: رياح غربية باردة وأجواء شبه خريفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 36 دقيقة

لا تزال الأجواء الحارة تسيطر على الطقس صباح اليوم مع التوقعات ببداية انخفاض درجات الحرارة ومن التوقع ان يستمر انخفاضها التدريجي في بحر الأسبوع مع رياح غربية وطقس شبه خريفي واحتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي منتصف الاسبوع خصوصاً جبلاً.

تفاصيل طقس اليوم الأحد على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء قليلة

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

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طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: طقس حار قليلاً نهارا مع انخفاض الحرارة وتسجل ساحلا بين ٢٢ و٣١ درجة، بقاعاً بين ١٥ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة فيما الأجواء قليلة السحب الي غائمة جزئيا والرياح غربية.

الثلاثاء: طقس حار قليلاً مع انخفاض الحرارة وتسجل ساحلا بين ٢١ و٣٠ درجة، بقاعاً بين ١٥ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال خفيف لتساقط بعض الرذاذ خصوصاً جبلاً.