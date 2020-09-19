لبنان | تحذير من تخزين إطارات خلف معمل فرز النفايات في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 4 دقائق

حذر رئيس “اللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة الدكتور جلال حلواني، في بيان، من “وجود كميات هائلة من الاطارات المستعملة المخزنة خلف معمل فرز النفايات، الذي تديره شركة (…) بتكليف من اتحاد بلديات الفيحاء، والتي تشكل تهديدا صارخا للبيئة”، مذكرا ب”حريق مرفأ بيروت الثاني وانعكاساته البيئية الخطيرة”.

واعتبر أن “تخزين هذه الاطارات هو مخالف لدفتر شروط تلزيم ادارة معمل الفرز، والذي حدد مهمة الشركة المشغلة لمعمل الفرز ولم يعطها الحق بالتصرف في عقار المعمل كيفما تشاء، وعلى الاخص استعماله كمستودع في الهواء الطلق لمواد يمكن ان تتسبب بكوارث بيئية، مع الاشارة إلى ان المدة الزمنية القصوى المسموح للشركة لتخزين الاطارات المستعملة هي 48 ساعة”.

وإذ تساءل عن أهداف تخزين الإطارات، نبه إلى أن “وجود الاطارات المطاطية بجانب المكب القديم للنفايات، في حد ذاته يشكل خطرا كبيرا على البيئة وصحة المواطنين، حيث ان هناك غازا ينبعث من جبل النفايات نتيجة تحلل النفايات العضوية، وهذا الغاز مختزن بشكل أساسي داخل جسم الجبل وتنبعث كميات منه في الهواء الطلق، وفي حال لا سمح الله تولد شرارة كهربائية لسبب ما، فان حدوث حريق ضخم في المنطقة هو احتمال كبير مع ما يتبع ذلك من آثار سلبية على مرفأ طرابلس وسكان مدن طرابلس والميناء”.

وختم مطالبا اتحاد بلديات الفيحاء بـ”اتخاذ الاجراءات السريعة لازالة هذا التخزين غير الشرعي، بأسرع وقت ممكن، فصحة المواطنين وبيئة المدينة أمانة في أعناقهم ولا يجوز التهاون فيهما”.