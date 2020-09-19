لبنان | الأبيض: نتخوف من ازدياد نسبة الوفيات بحال ارتفاع أعداد الاصابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المدير العام لمستشفى الحريري فراس الأبيض انه هناك حالة وفاة أو اثنتين بين كل 100 حالة اصابة بفيروس كورونا في لبنان. وتخوف الأبيض من ازدياد نسبة الوفيات بحال ارتفاع أعداد الاصابات التي تحتاج لعناية طبية.

وقال الأبيض لـ”LBCI”: “ليس من السهل زيادة أعداد الاسرة في العناية المركزة لأن الامر بحاجة لزيادة الطاقم الطبي المدرب للتعامل مع اصابات كورونا”.

توازياً، حذر رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي من انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

وقال في حديث تلفزيوني: “وصلنا الى الخط الأحمر على الصعيد الصحي وهناك صعوبة في تأمين غرف لاستقبال مرضى كورونا ما يوجب على المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بالفيروسرئيس لجنة الصحة النيابيّة”.

وأضاف عراجي: “هناك خشية من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في الخريف ولا نعرف متى سيصل اللقاح الى لبنان”.

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يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات إذ سجلت 779 إصابة و5 وفيات.

في التوازي، علّق رئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض سابقاً على ارتفاع عدد الاصابات بكورونا قائلا: “لم استطع ان انام جيدا هذه الليلة ارقام كورونا كانت صادمة.

واعتبر أن الارتفاع في عدد الحالات الجديدة كان متوقعا وان ليس بهذه الوتيرة لكن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات، ومنها شاب في 18 من العمر، هذا الخبر كان قاسيا.

وسأل: “ما هي ردة الفعل المطلوبة؟ اليأس ليس بخيار، فالمزيد من العمل امامنا”.