لبنان | إسرائيل تلوح بإغتيال نصر الله

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، خلال مقابلة مع صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، نشرتها مساء الجمعة إن هناك إمكانية لاغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ”في ظل ظروف معينة“، لم يحددها.

وسئل برعام وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا: ”هل يجب أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال؟“، ليجيب: ”نعم في ظل ظروف معينة“، مستدركا أنه ”في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير“.

وأضاف القائد العسكري: ”يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص“.

وفي رد على سؤال حول عدم وجود جنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله، قال برعام: ”هناك دوريات مدرعة وليست سيارات جيب عادية“.

وتابع أن ”هناك دوريات تدخل وتخرج، ليس علي أن أتصرف كالأحمق، يريد نصر الله قتل جندي إسرائيلي، ولا أنوي السماح له بذلك“.

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وتابع أنه في حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين ”فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان“.

ودعا برعام نصر الله إلى ”التصرف بعقلانية، وألا يعترف بأثر رجعي بأنه أخطأ في تقييم الرد الإسرائيلي كما حدث له عام 2006“.

وقال القائد العسكري إنه ”يعمل قدر المستطاع من أجل منع التصعيد، خاصة وأن آلاف المتنزهين الإسرائيليين يتجولون في الشمال والأعمال مزدهرة هناك“.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ فترة؛ إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين.