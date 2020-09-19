لبنان | إصابة صيدلي بـ”كورونا” في كوسبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 55 دقيقة كورونا لبنان أعلنت بلدية كوسبا، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة “بعد صدور نتيجة فحص الـPCR للصيدلي ج. ص. وجاءت ايجابية”. وأعلنت أنها تجري عددا من الفحوصات للمخالطين. وشددت على “ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية”. في سياق متصل، أعلنت بلدية تكريت تسجيل إصابتين جديدتين في البلدة، ظهرت عليهما عوارض “كوفيد- 19″، وجاءت نتائج فحوصاتهما إيجابية. وطلبت البلدية من المخالطين للاصابتين “حجر أنفسهم ومراقبة العوارض وتوخي الحيطة والحذر وتجنب الاحتكاك مع الناس، وفي حال ظهور أي عوارض التواصل مع الممرض سامر رستم من خلية الازمة على الرقم 03584693 لاجراء فحص ال pcr” . يذكر أن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع في بلدات لبنان.

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