لبنان | 4 إصابات جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية في المنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت خلية الازمة في بلدية المنية تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ48 الماضية، ممن أجريت لهم الفحوص المخبرية، مما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة، الى 64 مصابا.

وأشارت الخلية الى ارتفاع حالات الشفاء الى 40 حالة بعد إنهاء فترة الحجر وإعادة الفحص المخبري PCR.

ولفتت البلدية الى أنها تتابع مع المعنيين وطبيبة القضاء كل الإجراءات والخطوات اللازمة للحد من اتساع رقعة الوباء, ودعت الاهالي الى الاستمرار في اتخاذ أقصى درجات الوقاية.

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وفي سياق متصل، وبتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وضمن إطار إجراءات الوقاية، تقوم ورش الاشغال في البلدية برش وتعقيم أحياء المدينة للحد من إنتشار الوباء.

وتتابع فرق إسعاف “سبل السلام” عمليات التعقيم داخل منازل المخالطين والمشتبه في إصابتهم بالفيروس من ضمن الاجراءات نفسها المتبعة طوال فترة الأزمة.

ودعت البلدية الى التبليغ عن أي حالة محتملة.