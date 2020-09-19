لبنان | 7 إصابات بـ”كورونا” في البابلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية البابلية، في بيان، أن “مجموع عدد الإصابات بكورونا المؤكدة حاليا في البلدة بلغ 7 فقط”، مشيرة إلى “تسجيل ثلاث حالات كورونا إيجابية مؤكدة لمقيمين، وجميعهم يخضعون للحجر المنزلي مع كل أفراد عائلتهم بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل اللجنة المختصة في البلدية”.

ولفتت إلى أنه “تم تسجيل حالة إيجابية جديدة مخالطة لحالة أخرى، وهي من المقيمين في البلدة، وعملت اللجنة المختصة في البلدية طيلة النهار على جمع أسماء المخالطين لإخضاعهم لفحص PCR”.

وطالبت بـ”التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي والتزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.