لبنان | بالفيديو – حريق في مرج بسري

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 6:09 مساءً

وقع بعد ظهر اليوم السبت حريقاً في مرج بسري وساهم الهواء في امتداده.

ولم يعرف ما إذا كان الحريق مفتعل أم بسبب الطقس الحار.

يذكر أن “تحرير” مرج بسري الواقع بين منطقتي الشوف (جبل لبنان) وجزين (جنوب لبنان) جاء على شكل إقدام الأهالي والمواطنين اللبنانيين المنتفضين منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي ضد الفساد، على طرد التسلط الذي اعتمدته الدولة اللبنانية في هذه المنطقة، وسيطرتها على مساحات شاسعة من أراضي الأهالي واستملاكها عنوة.

في هذا السياق، جرى استدعاء بعض الناشطين والمواطنين إلى مخفر مزرعة الضهر (الشوف الأعلى) للتحقيق معهم، يوم الإثنين المقبل، بشكوى مقدمة من متعهد المشروع على خلفية نشاطهم وتحركهم الأخير، ورفضهم لما وصفوه بـ”جريمة بيئية” تستهدف منطقة بسري، لافتين إلى أن مشروع السد من شأنه تدمير هذا المرج الغني بيئياً وتراثياً وثقافياً.

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وتوالت الدعوات للتضامن مع الناشطين المسطرة بحقهم مذكرات جلب واستدعاء.

ويهدد إنشاء سد بسري السلامة العامة لأنّ خطر افتعاله تغيّرات في الفوالق (الزلزالية)الواقعة تحته من شأنه أن يحدث زلزالاً كبيراً، خصوصاً أنّ الفالق الواقع مباشرة تحت النهر، حيث يراد تنفيذ المشروع، مرتبط بفالق روم الذي يشكّل تحركه خطراً هائلاً على البلد والمنطقة”.

هذا فضلاً عن خسارة أراضٍ زراعية، وخسارة معلم سياحي وأثري وثقافي ذي أهمية بالغة، وإلى تهجير قرى بأكملها.