لبنان | حالة وفاة و35 إصابة جديدة بـ”كورونا” في عكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت عكار اليوم السبت رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

إذ أصيب 35 شخصاً بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي الذي تصدره غرفة ادارة الكوارث في المحافظة، والتي أشارت أيضا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المصابين المتوفين إلى 7، مقابل تسجيل 9 حالات شفاء جديدة.

وأضافت خلية الازمة: “وتبعا لهذه المعطيات، فقد أصبح عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم، 589 مصابا. الحالات الايجابية قيد المعالجة 238 حالة. أما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 346 حالة”.