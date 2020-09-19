- 1/2
- 2/2
كورونا لبنان
طلبت بلدية المعيصرة – قضاء كسروان من جميع الأهل الكرام عدم مخالطة أحد على الاطلاق والالتزام بمنازلهم بانتظار النتائج لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
وتمنت على الأهالي “التحلي بالصبر والايمان، والالتزام بارشادات الوقاية حتى ظهور النتائج”.
توجهت بلدية المعيصرة- قضاء كسروان، إلى أهالي البلدة، ببيان قالت فيه: “بعد ثبوت حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد آتية من الاغتراب في بلدة المعيصرة، واختلاطها بعدد من المقيمين في البلدة، تم حجر هذه الحالة في منزلها وإجراء فحوصات pcr لكل المخالطين لها، وبإنتظار نتيجة فحوصات المخالطين، نطلب من جميع الأهل الكرام عدم مخالطة أحد على الاطلاق والالتزام بمنازلهم بانتظار النتائج لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وختمت متمنية على الأهالي “التحلي بالصبر والايمان، والالتزام بارشادات الوقاية حتى ظهور النتائج”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية المعيصرة: لالتزام المنازل حتى ظهور نتائج مخالطين لإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.