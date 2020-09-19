لبنان | بلدية المعيصرة: لالتزام المنازل حتى ظهور نتائج مخالطين لإصابة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 8 ثواني

طلبت بلدية المعيصرة – قضاء كسروان من جميع الأهل الكرام عدم مخالطة أحد على الاطلاق والالتزام بمنازلهم بانتظار النتائج لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

وتمنت على الأهالي “التحلي بالصبر والايمان، والالتزام بارشادات الوقاية حتى ظهور النتائج”.

توجهت بلدية المعيصرة- قضاء كسروان، إلى أهالي البلدة، ببيان قالت فيه: “بعد ثبوت حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد آتية من الاغتراب في بلدة المعيصرة، واختلاطها بعدد من المقيمين في البلدة، تم حجر هذه الحالة في منزلها وإجراء فحوصات pcr لكل المخالطين لها، وبإنتظار نتيجة فحوصات المخالطين، نطلب من جميع الأهل الكرام عدم مخالطة أحد على الاطلاق والالتزام بمنازلهم بانتظار النتائج لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.

وختمت متمنية على الأهالي “التحلي بالصبر والايمان، والالتزام بارشادات الوقاية حتى ظهور النتائج”.