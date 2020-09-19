لبنان | الأمن العام يوضح حقيقة تقاضي أحد عناصره رسم تأشيرة دخول بالدولار في المطار

الأمن العام
أشارت المديرية العامة للأمن العام أنها لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء.
وأوضحت في بيان أصدرته في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن من يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في البنك المعتمد لهذه الغاية لدى المطار إنفاذاً لعقد منظم بين هذا المصرف والمديرية العامة للطيران المدني الذي أعطي حصرية التحويل النقدي.
وجاء في البيان الكامل الصادر عن المديرية العامة للأمن العام:
“ردّاً على ما ورد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حول تقاضي أحد عناصر الأمن العام في المطار رسم تأشيرة دخول بالدولار الأميركي من أربعة وافدين مصريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أنها لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء،
أما من كان يحمل عملة أجنبية فعليه تصريفها في البنك المعتمد لهذه الغاية لدى المطار إنفاذاً لعقد منظم بين هذا المصرف والمديرية العامة للطيران المدني الذي أعطي حصرية التحويل النقدي، وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أي من عناصره المتواجدين في المطار بالموضوع.
وللبيان إقتضى التوضيح”.
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