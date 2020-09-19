لبنان | ارتفاع كبير في أعداد المصابين في حلبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن عضو خلية الأزمة في حلبا الدكتور أحمد السيد عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين في حلبا، علما ان اعداد الذين اجري لهم الفحص ضئيل.

وقال في بيان إن الغالبية أصبحت على علم أننا لسنا في صدد الاعلام والتهويل، ولكن هنالك حالات حرجة وأناس تناشد المعنيين تأمين بلازما لعلاج الحالات الحرجة، ومن جهة اخرى، لربما في كل منزل هنالك من يعاني من عوارض ولكنه يكابر او يخاف ان يمس رغيف عيشه جراء الحجر.

وسأل: أليس من العقل ان نقوم بالوقاية؟ نعلم مدى صعوبة ارتداء الكمامة بسبب الحر وصعوبة التنفس، ولكن نتوجه بكلمة من القلب والعقل الى الاهالي الكرام، بأخذ الحيطة والتبليغ في حال وجود أعراض، ونحن موجودون بإذن الله لمساعدتكم وحمايتكم”.