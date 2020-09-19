لبنان | الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية في 5 و6 و7 تشرين الاول

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

شددت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية لمستوى شهادة الاجازة الفنية لما فيه مصلحة الطلاب.

وتقرر اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية في 5-6-7 تشرين الاول 2020، على أن تصدر لاحقا التعاميم المتعلقة بآلية اجراء تلك الامتحانات.

وكان هناك شرحاً مفصلاً للاجراءات الوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بما يحفظ سلامة كل من الطلاب والاساتذة الذين سيشاركون باعمال المراقبة والتصحيح واصدار النتائج

وصدر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، البيان التالي: “عقدت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري اجتماعا مع رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، وذلك يوم السبت الواقع فيه 19 ايلول 2020، خصص للتباحث بموضوع مقاطعة اساتذة التعليم المهني والتقني الامتحانات الرسمية المقرر اجراؤها للعام 2020.

وبناء على توصية من المديرة العامة التي أكدت ومنذ اليوم الاول لتردي الاوضاع الامنية والصحية والاقتصادية، ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية لمستوى شهادة الاجازة الفنية لما فيه مصلحة الطلاب، وبعد شرح مفصل للاجراءات الوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بما يحفظ سلامة كل من الطلاب والاساتذة الذين سيشاركون باعمال المراقبة والتصحيح واصدار النتائج، تقرر اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية في 5-6-7 تشرين الاول 2020، على أن تصدر لاحقا التعاميم المتعلقة بآلية اجراء تلك الامتحانات”.