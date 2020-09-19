لبنان | 11 حالة ايجابية جديدة في الكورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات الكورة أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 11 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: النخلة 2، راسمسقا 1، داربعشتار 1 وأنفه 7. ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”. وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

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